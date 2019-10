Besitzer erwischt Mann beim Zerkratzen seines Autos

Ein Autobesitzer in Lörrach erwischte am Donnerstagmorgen um 5.20 Uhr einen Mann dabei, wie dieser gerade seinen Wagen zerkratzte. Der VW Golf befand sich wegen ähnlicher Taten bereits in einem arg malträtierten Zustand.

Die Polizei Lörrach konnte einen 66-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Beim Tatwerkzeug handle es sich wahrscheinlich um ein Teppichmesser, so die Polizei.