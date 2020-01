24-Jähriger fährt in einen Baum

In Dornach fuhr ein 24-jähriger Mann in einen Baum hinein. Am 5. Januar, kurz nach Mitternacht, sei der Fahrer auf der Dornacherstrasse in Richtung Gempen unterwegs gewesen, wie die Polizei berichtet.

In einem Waldstück habe der Mann in einer starken Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin geriet das Auto von der Strasse ab und kollidierte schliesslich mit einem Baum.

Der Lenker, ein Schweizer, und seine drei Mitfahrer wurden zum Glück nicht verletzt. Der graue Audi des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Als die Polizei den Mann auf Drogen testete, verlief dieser Test positiv. Auf weiteres muss der junge Lenker seinen Führerausweis nun abgegeben.