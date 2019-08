Autofahrer übersieht Stopp-Signal

Ein 32-jähriger Autofahrer hat in Arisdorf am Samstag einen Unfall verursacht. Er war laut Polizei von Giebenach nach Arisdorf gefahren und einer signalisierten Umleitung gefolgt. Als er in Richtung Hauptstrasse fuhr, übersah er ein Stopp-Signal. Er fuhr geradeaus weiter und rammte ein von links kommendes Auto.