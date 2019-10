Autobahn nach Unfall gesperrt

Eine schwerer Verkehrsunfall blockierte die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe am Dienstag für mehrere Stunden: Bei Efringen-Kirchen ist es gegen 17:35 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 27-jähriger Autofahrer ist laut Meldung der Polizei in das Fahrzeug einer 42-jährigen Frau gekracht, die vor ihm unterwegs war. Eines der beiden Autos kam dann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das zweite Auto blieb mitten auf der Fahrbahn stehen.