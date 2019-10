Auto überschlägt sich

Ein Autofahrer kam am Montagnachmittag in Rheinsulz bei Laufenburg von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein 32-jähriger Mazedonier fuhr mit seinem Opel auf der Rheintalstrasse von Laufenburg in Richtung Etzgen. Dabei geriet er in Rheinsulz rechtsseitig von der Fahrbahn über ein Wiesenbord. Das Fahrzeug überschlug sich und kam beim SBB Bahngeleise zum Stillstand.