Auenlandschaft in luftiger Höhe

Es hat Senken mit Sumpf, es hat Stellen mit Kies, und es hat Streifen, wo besonders viel blüht. Noch vor drei Wochen war hier alles trocken und braun. Doch mittlerweile, dank dem Regen, grünt es wieder an allen Ecken und Enden.

Die Rede ist von einer Auenlandschaft, die sich in Reinach befindet – allerdings nicht in der Nähe der Birs oder in der Reinacher Heide, sondern in luftiger Höhe auf dem Dach des sechsstöckigen Parkhauses Kägen. Seit genau zehn Jahren erstreckt sich dort eine Naturlandschaft über rund 2000 Quadratmeter.