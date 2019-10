Arisdorf: PKW knallt auf Autobahn in Wohnwagen

Das ging verhältnismässig glimpflich aus: In Arisdorf (BL) kam es am Samstagmittag auf der Autobahn A2 zu einer Streifkollision zwischen einem Personenwagen und einem Wohnmobil mit Anhänger. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 46-jährige Lenker eines Personenwagens, aus Richtung Basel kommend, auf der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern. Auf der Höhe von Arisdorf überholte er ein Wohnmobil mit Anhänger.