ARA Rhein soll neues Becken für 8,75 Millionen bekommen

Für die Regierung hat das Mischbecken für die ARA Rhein in Pratteln «sehr grosse Priorität», obwohl der Rhein ein «sehr starker Vorfluter» sei, also das eingeleitete Abwasser in vergleichsweise sehr viel Flusswasser verdünnt wird. Ein solches Becken erhöht zudem die Betriebssicherheit der ARA etwa bei einer Havarie oder Revision. Auslöser der Planungen ist das neue Schweizer Gewässerschutzgesetz, auf dessen Basis das Baselbiet seine Generellen Entwässerungspläne erarbeitet hat.

Zu den Massnahmen daraus gehören rund 20 neue Mischwasserrückhaltebecken für verschiedene ARA im Kanton - bisher bestehen 40 solche Becken plus drei Staukanäle. Stimmt das Baselbieter Parlament dem Projekt noch im Herbst zu, soll das Ausführungsprojekt im ersten Quartal 2020 erarbeitet werden. Wegen der 13 Meter tiefen Baugrube muss man übrigens bestehende Bauten speziell sichern. Der Baubeginn ist im dritten Quartal 2020 vorgesehen, die Inbetriebnahme 2022. In der 1975 in Betrieb genommenen ARA Rhein in Pratteln werden neben kommunalen auch industrielle Abwässer behandelt. Seit 2001 ist sie eine Aktiengesellschaft in gemeinsamem Besitz des Kantons und der regionalen Industrie, darunter BASF, Bayer und Cabb.