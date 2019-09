Zwei Velofahrer knallten zusammen

Am Sonntag kam es während des Slow up in Lörrach zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Velofahrern, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Ein 28 jähriger Beteiligter zeigte den Unfall bei der Polizei an, nachdem er am Nachmittag in der Oberen Rheinstrasse in einer Kurve von einem anderen Velofahrer am Hinterrad touchiert wurde und stürzte.