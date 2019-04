Zwei Tote in Einfamilienhaus gefunden

Eine 71-jährige Frau und ein 75-jähriger Mann wurden am Dienstagnachmittag von Drittpersonen leblos in ihrem Einfamilienhaus in Binningen gefunden worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, gebe es derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen durch Drittpersonen. Die Umstände, die zum Tod der beiden Personen geführt haben, sind jedoch noch nicht restlos geklärt. Weitere Details gaben die Behörden mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht bekannt.