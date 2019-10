Zwei Feuerwehrmänner bauen Unfall in Rheinfelden

Die beiden je 25-jährigen Lenker waren im Rahmen einer Alarmübung auf dem Weg zum Magazin gewesen. Zum Unfall kam es um 18.15 Uhr auf der Spitalstrasse in Rheinfelden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Auf dem geraden Abschnitt vor der Bahnunterführung setzten beide Autofahrer zum Überholen des langen Gelenkbusses an. In diesem Augenblick nahte jedoch in Gegenrichtung ein Auto.

Der Busfahrer erkannte die Gefahr und bremste stark. Dadurch konnte einer der Feuerwehrmänner das Überholmanöver gerade noch abschliessen. Er überfuhr jedoch die Sicherheitslinie. Das dahinter folgende Auto kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug. Das führte zu einen Zusammenstoss mit dem Bus.