Zwei Blaufahrer verunfallt

Beim Unfall blieben alle beteiligten Personen unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden jedoch beschädigt, mussten aber nicht abgeschleppt werden. Mit ein Grund für den Crash dürfte der Alkoholkonsum des Unfallverursachers gewesen sein: Bei ihm wurde ein Wert von 1,38 Promille gemessen. Er wird nun verzeigt.

In Tunnelportal geknallt

Fast gleich viel Alkohol hatte ein zweiter Autofahrer intus, der in Füllinsdorf verunfallte – ebenfalls am Mittwochvormittag. Der 25-Jährige wollte auf die A22 in Richtung Basel fahren. Statt der Strasse hat er jedoch die Tunnelwand erwischt: Der Blaufahrer sei frontal in das Tunnelportal geknallt, teilte die Polizei mit.

Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt: Es war nicht mehr fahrtüchtig.