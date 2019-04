Zwei Autos nach Zusammenprall schrottreif

Zwei Autos sind am Dienstagabend in Seewen SO auf der Grellingerstrasse zusammengestossen. Menschen wurden nicht verletzt. Beide Autos sind jedoch schrottreif.

Zur frontal-seitlichen Kollision in einer Kurve kam es, weil ein Autolenker aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Das teilte die Solothurner Kantonspolizei am Mittwoch mit.