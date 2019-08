Wie schafft man das?

Ein Auto ist am Montag früh auf der kantonalen Autobahn A18 in Muttenz mit der Mittelleitplanke kollidiert. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Ende des Schänzlitunnels auf dem Dach zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Über den Unfallhergang ist nichts bekannt.