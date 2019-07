War es ein Brandstifter?

In einem seit langem leerstehenden Industriegebäude an der Birsfelderstrasse in Muttenz ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Gelöscht war rasch, und verletzt wurde niemand. Bemerkt wurde der Brand kurz nach 19 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, waren Flammen im Parterre und im ersten Stock sichtbar.