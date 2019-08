«Vor meinem Haus schrien sie rassistische Parolen»

Ein Einwohner von Giebenach wurde am 1. August Opfer rassistischer Beschimpfungen, wie «20 Minuten» berichtete: Markus Keller* war am Abend des ersten Augusts zuhause in Giebenach und schaute fern. Schon den ganzen Abend knallte es im Dorf, Feuerwerk wurde gezündet. Als das Knallen gegen Mitternacht lauter wurde, schaute Keller zum Fenster hinaus – und sah, dass sich auf seinem Grundstück eine Gruppe junger Männer versammelt hatte.