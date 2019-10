Verrückt: 74-Jähriger bewirft jungen Mann mit Weinkiste

Im Normalfall spielen ältere Herren Golf oder geniessen mit ihren Liebsten die Rente. Nicht so am Dienstagmorgen in Weil am Rhein. Kurz nach 10 Uhr gerieten auf dem Parkplatz eines Einkaufsladen im Kränzliacker zwei Männer aneinander. Die Folge war eine übertriebene Reaktion des Älteren der Beiden. Der 74-jährige Mann bewarf den 32 Jahre jüngeren Herrn mit einer Weinkiste.