Vermisster wurde gefunden

Seit Samstag, 13. Juli, wurde in Pratteln ein 30-Jähriger vermisst. Er wurde am Samstagabend das letzte Mal in der Nähe der Schweizer Grenze in Lörrach gesehen.

Nun ist er offenbar wieder aufgetaucht: Die Baselbieter Polizei teilte am Dienstag mit, dass der Mann wohlbehalten aufgefunden wurde. Der Vermisste konnte gemäss Polizei auf Grund eines Hinweises aus der Öffentlichkeit kontaktiert werden. Mit Bezug auf den Prsönlichkeitsschutz machen die Behörden keine weiteren Angaben.