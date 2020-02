Verdacht aus der Bevölkerung löst Grosseinsatz

Aufgrund der Beobachtung aus der Bevölkerung und der Tatsache, dass vis à vis das Burggartenschulhaus steht, reagierte die Polizei sofort mit einem Grossaufgebot. Ein gutes Dutzend mit Maschinenpistolen, Schutzwesten, Helm und Sturmhauben bewaffnete Polizisten sicherten die nähere Umgebung ab. Weitere Polizisten richteten weiträumige Absperrungen ein. Dann wurde die Bevölkerung via Social Media darauf hingewiesen, das Wohnquartier weiträumig zu umfahren.

Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben, oder wenn möglich nur die Hinterausgänge zu benutzen. «Wir durften nicht einmal auf den Balkon, um zu sehen, was los ist», zitiert der Sender «Telebasel» eine Frau.

Der Eingang zur Tiefgarage an der Burggartenstrasse wird von schwerbewaffneten Polizisten gesichert.

Bewohner, die ihre Häuser an der Burggartenstrasse dennoch verlassen hatten, wurden umgehend von der Polizei zur Seite genommen und befragt. Ihre Personalien wurden aufgenommen. Selbst betagte Menschen mit Gehstöcken sind einer Kontrolle unterzogen worden.

Der Einsatz sorgte für Beunruhigung. In der näheren Umgebung stellte sich ein Bewohner bewaffnet in seinen Garten und sagte, der Täter solle nur kommen, er werde ihn kalt machen. Stunden vor Schulschluss tauchten besorgte Eltern auf, die sich nach dem Zustand ihrer Kinder erkundigten. Deshalb wurde zwischen dem Weiherschloss Bottmingen und dem Schulhaus ein Posten eingerichtet. Den Eltern wurde dort gesagt, dass ihren Kindern keine Gefahr drohe. Diese dürften das Schulgebäude bei Schulschluss am Mittag verlassen.

Schulzimmer evakuiert

Die Schulzimmer zur Gefahrenseite hin sind evakuiert worden, die Kinder in die gegenüberliegenden Klassenzimmern gebracht. Laut Sprecher Adrian Gaugler sei der Unterricht normal weiter geführt worden. Kinder berichteten am Nachmittag ihren Eltern entspannt, sie hätten Filme schauen dürfen.

Nach 10.30 Uhr ist die Polizei hinter Schutzschildern in eine Wohnung an der Burggartenstrasse gegenüber vom Schulhaus eingedrungen. Schüsse sind keine gefallen. Sukzessive wurden die Anwohner aus der betroffenen Liegenschaft aus dem Haus gebracht und durften aufs Mittagessen hin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, mit der polizeilichen Anweisung, den Medien nichts zu sagen. Das Gebäude wurde somit freigegeben.

Sicherheitsposten vor dem Schulhauseingang.

Der Einsatz sei aufwändig gewesen, begründet Adrian Gaugler die rund dreieinhalbstündige Einsatzzeit. Es hätten Situationspläne beschafft werden müssen, und man habe sich ins Bild setzen müssen, ob es in dieser Liegenschaft schon früher zu Auffälligkeiten gekommen sei - etwa häuslicher Gewalt. Danach sei Wohnung um Wohnung gesichert und durchsucht worden. Waffen wurden keine gefunden.

Aufräumarbeiten um die Mittagszeit in der Burggartenstrasse.

Die Abklärungen würden fortgesetzt, sagt der Polizeisprecher. Insbesondere gehe man der Frage nach, unter welchen Umständen es zu den Beobachtungen und der Meldung gekommen sei. Gesucht werde auch jene Person, die im Eingangsbereich zurückgestossen worden sein könnte.