Ursache von Brand auf Bauernhof geklärt

Spezialisten der Solothurner Polizei konnten in der Zwischenzeit die Ursache dieses Brandes klären. Demnach löste in der Milchkammer ein defektes Stromkabel zum Wasserboiler den Brand aus. In der Folge breitete sich das Schadenfeuer zuerst auf den Heu- und anschliessend auf den Dachstock aus.