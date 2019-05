Unglaublich: Unverletzt nach diesem Unfall

Ein spektakulärer Selbstunfall ereignete sich am Mittwochabend, kurz nach 18.00 Uhr, in Reigoldswil. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wich ein 22-jähriger Lenker auf der Tittertenstrasse, von Liedertswil kommend, in einer Linkskurve einem entgegenkommenden Fahrzeug aus.