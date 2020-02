Unfall: Fussgängerin wird weggeschleudert

Eine 57-jährige Fussgängerin wurde am Freitagmorgen in Möhlin von einem herannahenden Auto angefahren und weggeschleudert. Sie musste durch die Ambulanzbesatzung ins Spital eingeliefert werden. Am Freitagmorgen, 21. Februar 2020, zirka 08.00 Uhr ereignete sich auf der Industriestrasse in Möhlin ein Verkehrsunfall, wobei eine Fussgängerin von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden ist.