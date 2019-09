Toni Lauber und der erschossene Willy

Der Kentucky Saloon wirkt trotz all der Jahre, die er schon hier steht, merkwürdig fehl am Platz neben dem 82 Meter hohen ­Ceres Tower. Wie eine Attrappe aus einem alten Western-Film, die man irgendwann hier aufgebaut und vergessen hatte, wieder abzureissen. Doch der Saloon ist weder «alt» noch «vergessen». Als er am vergangenen Montag seinen 20. Geburtstag feierte, war es dort pumpenvoll.