Teure Brandruine sorgt für Unmut

Fast drei Jahre später steht an der Kernmattstrasse 20 noch immer eine Brandruine. Diese ist gesichert durch ein Notdach und ein Baugerüst. Das Gebäude gehört der Gemeinde Binningen.

Schon im letzten Herbst forderte Gaida Löhr, Fraktions­präsidentin der SP im Einwohnerrat, den Gemeinderat in einem Vorstoss auf zu prüfen, wie das Gebäude wieder nutzbar gemacht werden kann. Löhr nahm im Postulat Bezug auf eine frühere Information des Gemeinderats, wonach dieser den Einwohnerrat im ersten Quartal 2018 über die geprüften Varianten informiere. «Bisher ist allerdings nichts geschehen», schrieb Löhr. Die Brandruine koste Binningen aber rund 20000 Franken pro Jahr. Hätte man das ­Gebäude wieder aufgebaut, «würden die drei Dreizimmerwohnungen wohl rund 50000 Franken pro Jahr einbringen».

Heute im Einwohnerrat

Die Behandlung des Postulats ist an der Sitzung des Einwohnerrats von heute traktandiert. Schon Anfang Februar publizierte der Gemeinderat seinen Kommentar zum Vorstoss. Damit ein Gebäude in gleicher Grösse wieder erstellt werden könne, so der Gemeinderat, seien die Aussenmauern belassen worden, weil die Parzelle nach heutigem Zonenreglement übernutzt sei. «Wird das Gebäude vollständig abgebrochen, müssten die geltenden Grenzabstände einge­halten werden, was ein kleineres Gebäudevolumen bedeuten ­würde.»

Bezüglich einer Sanierung der Liegenschaft verwies der ­Gemeinderat auf die Immobilienstrategie, die er dem Einwohnerrat im letzten November unterbreitet hat. Derzeit sei der Gemeinderat «am Prüfen und Bearbeiten einer Portfolioanalyse, aufgrund deren eine Objektstrategie für die Liegenschaften des Finanzvermögens entwickelt werden kann», schrieb dieser weiter. Diese Analyse werde von einem spezialisierten externen Unternehmen vorgenommen. Die Objektstrategie werde voraussichtlich bis Mitte 2019 vorliegen. Allfällige Anträge für Sanierungskredite oder Verkäufe, die aus der Objektstrategie resultierten, würden dem Einwohnerrat in der Folge mit separaten Vorlagen unterbreitet.

«Pure Geldverschwendung»

Was die abgebrannte Liegenschaft an der Kernmattstrasse angehe, seien Studien für einen Neubau, einen Wiederaufbau und einen Verkauf in Auftrag gegeben worden, so der Gemeinderat. Es könne derzeit aber noch keine Variante priorisiert werden. Ein Entscheid sei bis Mitte 2019 zu erwarten, sodass die ­gewählte Variante ab 2020 umgesetzt werden könne. Der Gemeinderat sei sich aber der Dringlichkeit bewusst und an einer raschen Lösung interessiert, hiess es weiter. Darum empfehle er die Überweisung des Vorstosses.