Technik-Hilfe für Seniorinnen und Senioren

Rose-Marie Benzinger ist eine aktive Seniorin. Sie bietet in ihrem Haus in Aesch zwei Zimmer zum Übernachten an und führt zudem in einem sogenannten Aquadome in ihrem Garten therapeutische Behandlungen durch. Beim Aquadome handelt es sich um ein Schwimmbad mit körperwarmem Wasser unter einer Kuppel. Benzinger informiert über eine Website und via Facebook über ihre Angebote – und stösst dabei immer wieder an Grenzen. Wenn sie etwa ­Bilder für ihre Website bearbeiten, über Facebook News publizieren oder mit ihrem Handy zurechtkommen sollte, fehlt ihr oft das technische Wissen. Doch seit kurzem kann sie bei solchen Problemen auf die Hilfe von Ilia Nazemtsev zählen.