Supersportwagen hobelt Velofahrer um

Am Mittwoch kollidierte auf der Gempenstrasse in Dornach ein Sportwagenfahrer mit einem Fahrradlenker. Dabei wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste in der Folge mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Das Unglück ereignete sich gemäss der Kantonspolizei Solothurn gegen 17.00 Uhr, als ein Autolenker eines 570 PS starken McLarens auf der Gempenstrasse in Richtung Gempen unterwegs war. Auf der unübersichtlichen und kurvenreichen Strecke habe der 23-jährige Lenker des Sportwagens mehrere Fahrzeuge überholt. Auf der Gegenfahrbahn sei er im Anschluss frontal mit einem korrekt in Richtung Dornach fahrenden Velolenker kollidiert. Dabei zog sich der 38-jährige Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der Autolenker blieb bei der Kollision unverletzt.