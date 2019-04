Streifkollision zwischen zwei Personenwagen

Am Samstag, um 12.15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A2, Fahrtrichtung Basel, auf Höhe der Einfahrt A18/Birsfelden ein Verkehrsunfall mit zwei Personenwagen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein blauer Personenwagen von der A18/Birsfelden kommend unvorsichtig auf die Autobahn A2 auf. Eine auf der Normalspur in Fahrtrichtung Basel fahrende Lenkerin eines Personenwagens konnte nur noch durch einen sofortigen Spurwechsel eine Kollision verhindern. Durch das Ausweichmanöver kam es zu einer heftigen seitlichen Kollision mit einem auf der Überholspur fahrenden Fahrzeug, welches durch die Kollision in die Betonelemente gedrückt wurde.