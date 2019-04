Starke Rauchentwicklung bei Lagerhalle-Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kurz vor 03.00 Uhr, brannte es in einer Lagerhalle an der Langenhagstrasse in Birsfelden.

Die entsprechende Meldung bei der Polizei erfolgte durch eine unbeteiligte Drittperson um 02.57 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Flammen im hinteren Teil der Lagerhalle sichtbar. Zudem gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.