Schwer bewaffneter Mann angehalten

In Dittingen erwischten Beamte der Eidgenössischen Zollverwaltung einen 66-jährigen Mazedonier, der ein Sturmgewehr und Munition in seinem Auto mitführte. Der Mann hatte das Sturmgewehr vom Typ AR 15, drei dazugehörende Magazine und 66 Gewehrpatronen im Kofferraum seines Autos. Auch einen bewilligungspflichtigen Schlagstock stellten die Kontrolleure sicher, heisst es in einer Mitteilung der Zollverwaltung.