Schweizerfahne soll zurück an den Schleifenberg

Die Schweizerfahne am Schleifenberg in Liestal wurde nach sechs Jahren entfernt. Sie hing dort ohne Bewilligung, hatte aber bis vor kurzem niemanden gestört. Bis eine Anfrage die behördliche Bürokratie in Bewegung setzte. Die Entfernung der Fahne hat nun aber Empörung ausgelöst. Die Bevölkerung kann nicht verstehen, weshalb diese Fanhe ein Problem sein sollte, und will sie wieder zurück. Dies ist vor allem in den Sozialen Medien deutlich zu spüren.