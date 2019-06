Schweizer Rennfahrer gehen der Polizei vor Basels Toren ins Netz

Sie fahren alle BMW M3, alle mit Sportausstattung und alle drei waren gleichzeitig am Sonntagabend abends um fünf vor acht auf der A5 in Freiburg in Richtung Basel unterwegs: ein Reinacher und zwei Solothurner aus Olten und Egerkingen.Weit vor Weil am Rhein blockierten die drei alle Fahrspuren und stauten den Verkehr hinter sich auf, um nach vorne freie Fahrt zu haben. Einer Streifbesatzung der Bundespolizei fiel auf, wie die BMW-Fahrer aufs Gaspedal drückten und nahm die Verfolgung auf, bis man die Raser auf Höhe Weil am Rhein stoppen konnte.