Schüler kosten 9,7 Millionen mehr als budgetiert

Sowohl die Sachkommission Bildung und Familie (SBF) wie auch die Finanzkoordinationskommission (FiKoko) zeigten Verständnis für die Mehrkosten. Die FiKoko empfiehlt eine kürzere Laufzeit der Leistungsaufträge, um besser planen zu können.

Es sei positiv, mehr Geld für Kinder ausgeben zu müssen, sagte die Grüne Marianne Hazenkamp-von Arx, die in der EVP-Fraktion politisiert. Susanne Fisch Amrhein (SP) meinte, die Tagesstrukturen könnte man vielleicht anders organisieren, etwa mit Tagesschulen. Patrick Huber (CVP) wunderte sich, dass der Gemeinderat bei der Planung der Schülerzahlen um zehn Prozent falsch lag: «Wir erwarten Massnahmen, damit die Kosten nicht weiter steigen.»

Auch Thomas Strahm (LDP) verlangte, realistischer zu budgetieren. Die Gründe für die Mehrkosten seien nachvollziehbar, sagte Elisabeth Näf (FDP). Peter Mark (SVP) sprach von einer «bedenklichen Entwicklung», vor allem bei den Schülern, die verstärkte Massnahmen brauchen. «Die Gesellschaftsentwicklung kann nicht mathematisch berechnet werden», so Katja Christ (GLP). Mit 36 zu null Stimmen hat der Einwohnerrat am Mittwochabend den Nachkredit genehmigt.

Petition für Ausbau

Im Oktober 2018 haben über 400 Personen eine Petition für den Ausbau der Tagesstrukturen unterzeichnet. Gefordert wurde, dass zwei Standorte ab dem Schuljahr 2019/2020 auch während elf bis zwölf Ferienwochen offen sind. Vorerst an gesetzlichen Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am Ende der Sommerferien könnten die Tagesstrukturen geschlossen bleiben.

Die Kommission für Volksanregungen und Petitionen (Petko) unter dem Präsidium von Christian Heim (SVP) beantragte dem Parlament, die Petition müsse nicht erfüllt werden. «Das aktuelle Angebot ist sehr gut und entspricht weitestgehend den Wünschen der Petition», so Heim. Neben den von der Gemeinde angebotenen Betreuungsplätzen gebe es auch viele private Angebote. Der Antrag der Petko wurde mit 28 zu 10 Stimmen angenommen. Dagegen stimmte die SP. «Das Grundanliegen der Petition ist nicht erfüllt. Die SP wird weiter am Thema dranbleiben», so Franziska Roth-Bräm.

Kommt nun Plastikrecycling?

Mit einem Planungsauftrag verlangte Paul Spring (SP) vom Gemeinderat, eine separate Plastikabfuhr ins Auge zu fassen. Der Gemeinderat ging darauf nicht ein: Die Gemeinde sei gesetzlich sowieso verpflichtet, wiederverwertbare Abfälle zu sammeln und zu recyceln.

SVP, FDP und LDP folgten mehrheitlich den Argumenten des Gemeinderats, wurden jedoch von einer Allianz aus SP, CVP, GLP und EVP überstimmt.