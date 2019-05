Schmerzhafte Führerscheinabgabe

Aufgrund eines verhängten Fahrverbotes warf ein 43-jähriger Mann seinen Führerschein in einem Umschlag in einen der städtischen Briefkasten. Da er hierbei bemerkte, dass der Umschlag nicht gänzlich in den Briefkasten fiel und er daher befürchtete, dass ihn jemand herausziehen könnte, habe er versucht in das Innere des Briefkastens hineinzugreifen.