Sattelschlepper rammt Personenwagen

Ein Sattelschlepper hat am Mittwoch in Münchenstein beim Spurwechsel einen Personenwagen gerammt. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um 16 Uhr auf der Bruderholzstrasse. Laut Polizeicommuniqué übersah der Lenker des Sattelschleppers beim Spurwechsel einen Personenwagen. Dabei kam es zu einer Kollision, bei welcher der Stattelschlepper den Personenwagen noch einige Meter entlang der Leitplanke mitgeschleifte.