SVP will wissen, ob die Partei in den Schulen verunglimpft wird

«Einseitig» und «die Neutralität der Schule verletzend» – so bezeichnet die SVP Baselland in einer am Freitag veröffentlichten Medienmitteilung die Vorgänge im Geschichtsunterricht im Gymnasium Muttenz. Damit gemeint ist die Abgabe eines Arbeitsblatts, das sich mit verschiedenen Ausformungen von Rechtspopulismus beschäftigt. Darin wird die SVP mit verschiedenen europäischen Parteien gleichgesetzt – unter anderem mit der AfD, der Lega, der FPÖ und dem Rassemblement National – deren typische Elemente «Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Autoritarismus, evtl. Rassismus, Antisemitismus, Homophobie» seien (die BaZ berichtete). Nun will die Partei mittels einer Interpellation wissen, ob die SVP in den Schulen verunglimpft wird.