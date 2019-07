Ross am Strassenrand eingeschläfert

Ein 28-jähriger Autofahrer dürfte sich heute Morgen kurz nach 7 Uhr ziemlich erschreckt haben. Als er mit seinem BMW von Minseln in Richtung Maulburg fuhr, galoppierte ihm am Ortsausgang plötzlich ein freilaufendes Pferd vor das Fahrzeug und es kam zu einer Kollision. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, habe sich das Pferd verletzt und sei am Strassenrand stehen geblieben.