Rohner muss Abwassersystem ausser Betrieb nehmen

Was die Anordnungen der Behörden für die Rohner AG bedeuten, war am Freitag zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Die Geschäftsleitung war nicht erreichbar. Offen ist namentlich die Frage, ob der Betrieb ohne Abwassersystem überhaupt noch aufrecht erhalten werden kann.

Die Firma, die gemäss ihrer Website rund 200 Angestellte hat, ist in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten. In den letzten Wochen war auch davon die Rede, dass die Firma mit den Lohnzahlungen im Rückstand sei. Tatsächlich hatten sich Vertreter der Arbeitnehmerschaft beim Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit in diesem Zusammenhang gemeldet, hiess es dort auf Anfrage.