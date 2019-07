Riss in der Schiene neutralisiert BVB-Trams

Erneut hat ein Schienendefekt BVB-Trams ausgebremst. Beim Freidorf in Muttenz entdeckten BLT-Mitarbeiter am Donnerstagmorgen im Zuge von Revisionsarbeiten einen 70 Zentimeter langen Riss in einer Schiene.

Der Riss verlief horizontal durch den Schienensteg, das ist jener etwas dünnere Bereich der Schiene zwischen der Lauffläche und dem Schienenfuss, auf dem das Gewicht der Schiene ruht.

Die BLT entschied daraufhin, das betroffene Schienenstück umgehend auszutauschen, was während rund zwei Stunden zu einem Unterbruch des Tramverkehrs zwischen St. Jakob und Pratteln geführt hat. Die Strecke wurde in dieser Zeit mit Ersatzbussen bedient.