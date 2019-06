Retourkutschen aus den eigenen Reihen?

Das Resultat ist gut, mehr aber auch nicht. Markus Huber erhielt von seinen Ratskollegen 32 von 37 gültigen Stimmen. Fünf Einwohnerräte legten leer ein, verkündete die abtretende Ratspräsidentin Caroline Mall (SVP), die vor einem Jahr mit einem Glanzresultat von 35 von 37 Stimmen gewählt worden war, obwohl sie in Reinach nicht unumstritten ist. Markus Huber gehörte während der Asylheimaffäre zu den engsten Vertrauten des mittlerweile zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Urs Hintermann (SP). Die Affäre spaltete die SP-Fraktion damals in zwei Lager. Die einen hielten zu Hintermann, die anderen zur entlassenen Asylheimmitarbeiterin und Einwohnerrätin Farideh Eghbali, die im Nachgang zur Affäre von der SP zu den Grünen übertrat. Ob sie Markus Huber ihre Stimme gegeben hat, will sie nicht sagen. «Eine gute Frage», antwortet sie auf Nachfrage lediglich.