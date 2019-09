Rega-Einsatz nach Selbstunfall

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, verunfallte eine 43-jährige Lenkerin eines Lieferwagens auf der Hauptstrasse in Eptingen. Sie fuhr vom Dorf her kommend Richtung Diegten. Auf Höhe des Hundesports geriet sie an den rechtsseitigen Randstein, streifte die dort stehende Panzermauer und knallte schliesslich frontal in einen einbetonierten Stahlmast.