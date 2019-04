Referendum gegen Ausbau der Langmattstrasse

Mit dem Ausbau will die Regierung das Oberwiler Gewerbegebiet Mühlematt mit der Therwilerstrasse im Osten verknüpfen. Die zusätzliche Talquerung soll zudem die Ortszentren von Oberwil und Therwil und insbesondere die Ringstrasse in Therwil entlasten. Heute kommt es in den Spitzenstunden an den Trambarrieren häufig zu Staus.

Kosten von 13 Millionen Franken

Für die Gegner löst das Projekt kein Verkehrsproblem, sondern verbetoniert Natur und verschandelt ein Naherholungsgebiet. Hinter dem Referendum stehen linke und grüne Parteien und Organisationen. Eine Langmattstrassen-Verlängerung war schon in der 2015 abgelehnten Entwicklungsplanung Leimental-Birseck-Allschwil (ELBA) enthalten.

Die bürgerliche Landratsmehrheit hatte die Aufnahme der umstrittenen Strasse beschlossen, aber das gleichzeitig vorgelegte generelle Projekt für den Ausbau abgelehnt - unter anderem aus finanziellen Gründen. Die Kosten wurden in der Landratsvorlage auf 13 Millionen Franken geschätzt.