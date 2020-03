Radarkontrolle am Grenzübergang bringt Basel-Stadt 121'320 Franken ein

Die Basler Polizei hat 1480 Fahrzeuglenker am Grenzübergang Riehen/Weil am Rhein gebüsst oder verzeigt, weil sie Tempo 20 nicht eingehalten hatten.

Insgesamt seien vom 3. bis 28. Februar 70'411 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Deutschland gemessen worden, teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitag mit. Von den 1480 Geschwindigkeitsübertretungen wurden 1466 mit einer Ordnungsbusse geahndet und 14 an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Ein Lenker fuhr 30 Kilometer pro Stunde zu schnell und muss neben der Anzeige zusätzlich mit dem temporären Entzug seines Führerausweises rechnen.