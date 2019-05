Person rammt Telefonleitung und begeht Fahrerflucht

Den Spuren zufolge sei dieses von der Staffelegg her talwärts gefahren und dann rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach der Kollision ist das Auto nochmals in die Wiese geraten, wie es in der Medienmitteilung der Polizei weiter heisst.

Silbernes Fahrzeug

Aufgrund des schrägstehenden Masts und des tiefhängenden Kabels musste noch am Sonntagmorgen ein Monteur der Swisscom an die Unfallestelle ausrücken. Der Schaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.

Zurückgebliebene Kunststoffteile weisen darauf hin, dass es sich um einen silberfarbenen Wagen, möglicherweise der Marke VW handeln muss. Die mobile Polizei in Schafisheim sucht in diesem Zusammenhang nach der Person am Steuer, sowie nach Augenzeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können.