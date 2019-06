Opfer der Hundeattacke macht niemandem einen Vorwurf

Die Meldung über den Deutschen Schäferhund, der in Tenniken ein dreijähriges Kind und dessen 37-jährige Tante angegriffen hat, löst zahlreiche Reaktionen aus. In der Oberbaselbieter Gemeinde ist die Hundeattacke vom ­vergangenen Donnerstag das Thema Nummer eins. «Die Leute im Dorf sind aufgebracht», sagt Gemeindepräsidentin Sandra Bätscher. In erster Linie ­interessiere die Bevölkerung, was nun mit dem Hund passiert.