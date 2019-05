Ölfilm auf dem Rhein - Verursacher bislang unbekannt

Zahlreiche Anrufer meldeten am heutigen Montagvormittag gegen 09.30 Uhr einen Ölfilm, der in Schlieren talwärts in einer Breite von ca. 15-20 Metern auf dem Rhein treibt. Die Feuerwehr Basel errichtete in der Folge auf Höhe des Kraftwerks Kaiseraugst eine Ölsperre. Zusätzlich wurden noch mehrere kleine Ölsperren durch die Freiwilligen Feuerwehren Rheinfelden, Birsfelden und Grenzach ausgelegt.