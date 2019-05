Öl auf Fahrbahn verursacht 50'000 Franken Sachschaden

Grosser Sachschaden

Dabei kippte der Beiwagen, worauf Auto und Anhänger in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand kamen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Schaden am Auto, am Anhänger, sowie an der geladenen Maschine beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50'000 Franken. Darin eingeschlossen ist auch ein beschädigtes Verkehrsschild.

Der Grund für den Unfall war indes schnell gefunden. So war die regennasse Fahrbahn grossflächig mit Öl verschmiert. Sodann musste die Feuerwehr ausrücken, um dieses zu beseitigen. Wer für die Verschmutzung der Strasse verantwortlich ist, sei derzeit noch nicht bekannt, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Die Kantonspolizei in Aarau bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, sich zu melden.