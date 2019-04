Neue Boliden mit alten Formen

Diesen abgeflachten automobilen Alltag, den man auf der Strasse erlebt, will Stephan Musfeld, Gründer des Forums für Oldtimer-Besitzer und des ­Museums Pantheon in Muttenz, mit einer neuen Ausstellung durchbrechen. Bei «Ikonen und Boliden» steht neben einem ­Aston Martin DB5 aus dem Jahre 1961, der aus den James-Bond-Filmen bekannt ist, etwa ein ­Aston Martin DB11 von 2019. Ein Ford Mustang Shelby GT 350 von 1966 wird durch seinen Nach­fahren, den Ford Mustang Shelby GT 500. gespiegelt. Insgesamt 14 Autopaare, darunter Bugattis, Ferraris oder Porsches sind so in der Sonderschau parkiert.

Nicht nur Einheitsbrei

Die Paare zeigen auf, wie die ­alten Klassiker noch immer ­Einfluss auf die neuen Modelle ausüben. So entdeckt der Besucher geschwungene Kotflügel, die vom früheren Modell auf den Nachfahren übergegangen sind, Kühlerhauben, die schon damals gewöhnungsbedürftig bullig waren und im neuen Modell noch überzeichneter wirken, oder die visagenhaften Kühlerpartien, die bei den neuen Modellen noch immer denselben Ausdruck aufweisen wie bei den Vorfahren.

«Was Autos betrifft, da bin ich ein Ästhet», sagt Musfeld. Da viele Autos heute fast keinen Charakter mehr hätten, sei er auf die Idee der Gegenüber­stellung gekommen. «Es geht mir darum zu zeigen, dass auch heute neue Autos nicht nur einfach Einheitsbrei sind. Vielmehr haben sie eine Geschichte und werden wohl dereinst selber zu Ikonen und begehrten Sammlerstücken.»

Die alten Autos gehören zum grössten Teil privaten Sammlern. Die neuen Gegenstücke haben auch Garagisten aus der Region für die Dauer der Ausstellung bis Mitte Oktober beigesteuert. Da die Besitzer im Sommer vielleicht aber auch einmal ein Wochen­ende ausfahren wollen, kann es sein, dass ein Auto einmal nicht zu sehen ist. Die Chance ist aber klein. Musfeld sagt: «Zu 99 Prozent stehen die Autos für die ­Besucher da.»

Pantheon Basel, Hofackerstrasse 72, ­Muttenz. Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–17.30 Uhr, Sa–So 10–16.30 Uhr. www.pantheonbasel.ch