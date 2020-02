Nackte Lebensmittel im Baselbiet

In der Region Basel boomen die Läden, die ihre Waren ohne Verpackung verkaufen. Neu wird am 14. Februar «Unverpackt-Birseck» in Arlesheim eröffnet. Im vergangenen Herbst haben sich fünf Frauen ehrenamtlich zusammengeschlossen und den Laden gegründet. «Es war schwierig, ein Team für das Projekt zu finden», sagt Lea Borrero. Von ihr kam auch die Idee für diesen Laden. Borrero arbeitet nebenbei als Sozialpädagogin.