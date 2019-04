Nach 100 Jahren tritt er wieder an die Öffentlichkeit

Darin hat der Dichter seine Landsleute fast schon ultimativ zur Neutralität aufgerufen und dem deutschen Militarismus eine derart klare Absage erteilt, dass man Spitteler anschliessend in Deutschland die kalte Schulter zeigte. «Die Feinde des Deutschen Reiches sind nicht zugleich unsere Feinde. Wir dürfen uns daher von dem gleichsprachigen Nachbarn, weil wir seine Zeitungen lesen, nicht seine kriegerischen Schlagworte und Tagesbefehle, seine patriotischen Sophismen, Urteilskunststücke und Begriffsverrenkungen in unser Heft diktieren lassen», sagte Spitteler. Und er ging noch weiter, indem er Frankreich mit der Schweiz als ebenso verwandt wie Deutschland betrachtete.

Ein Baselbieter in Luzern

Wie sehr «gehört» nun aber Carl Spitteler dem Baselbiet, das ihn nun zum 100-Jahr-Jubiläum der Nobelpreisverleihung quasi wiederentdeckt hat? Sicher ist: Sehr lange hat er dort nicht gelebt. Zwar sind Spittelers heimatberechtigt in Bennwil, und Carl Spitteler ist in Liestal geboren. Zudem hat er den grössten Teil seiner Kindheit und Jugend in Liestal verbracht.

Mit 19 Jahren aber verliess er sein Elternhaus in Liestal im Streit. Später hat er sich zwar mit seinem Vater wieder versöhnt. Ins Stedtli kehrte er aber nicht mehr zurück. Für die Baselbieter aber ist er dennoch ein Liestaler geblieben.

Die längste Zeit seines Lebens hat Carl Spitteler jedoch in der Innerschweiz verbracht. Nach Aufenthalten in Sankt Petersburg, wohin der mittlerweile zum protestantischen Theologen avancierte Atheist vor dem «drohenden» Pfarrerdasein im Kanton Graubünden geflohen war, in La Neuveville, Basel und Zürich liess er sich 1892 in Luzern nieder. Das Vermögen seiner Frau erlaubte ihm fortan ein Leben als freier Schriftsteller.