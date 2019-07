Mehr als Lottospiel und Sockenstricken

Natürlich wandert nicht die ganze Ernte direkt von der Hand in den Mund. Die Melonen, Kürbisse und Salatköpfe sind etwa für die Kochgruppe vorgesehen, in der fünf Senioren einmal die Woche die Kelle schwingen. Ob beim Kochen, beim gemeinsamen Einmachen oder bei der Gartenarbeit selbst: «Der Prozess ist wichtiger als das Ergebnis», betont Heimleiter Fringeli. Will heissen: Wenn nach dem Kartoffelschälen nur mehr Geschältes und kaum Kartoffeln übrig sind, dann ist das halt so.

Damit zur Finanzierung. Bezahlt wurde der Garten nicht aus Steuer- oder Betriebsmitteln, sondern durch eine Spende des Fanclubs. «Jawohl: Wir haben unseren eigenen Fanclub», sagt Bernhard Fringeli mit einem Augenzwinkern, selbst stolzes Clubmitglied. Sein gewöhnungsbedürftiger Name: Vural – Verein zur Unterstützung des Regionalen Altersheims Liestal.

Breite Unterstützung

So hiess das heutige Frenkenbündten, als man 1976 die Planung des Alters- und Pflegeheims auf den Weg brachte. Der Verein diente der Gründung und der Mittelbeschaffung. Irgendwie überdauerte der Vural bis heute – und zählt nach wie vor rund 800 Mitglieder, die jährlich eine zweckgebundene Spende sprechen. Ein Bewegungspark wurde so finanziert, ein sogenannter Snoezel-Raum, eine Senioren-Rikscha. 15000 Franken betrug die Zuwendung allein in diesem Jahr. Seit seiner Gründung vor 43 Jahren bedachte der Verein das Alterszentrum mit mehr als einer halben Million – wofür es ziemlich viele Johannisbeeren gäbe. Das sind die eingangs erwähnten «Chrüseli».